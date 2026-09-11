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Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1)

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Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 1
Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 2
Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 1
  • Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 2
  • Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525715
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
33х14х14
Вес, г.
400

Описание товара Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1)

Мягкий коврик для мыши Razer Goliathus Chroma теперь оснащен подсветкой Razer Chroma с возможностью синхронизации с другими устройствами. Его микротекстурированная тканевая поверхность оптимизирована как для скоростного, так и для точного стиля. Коврик Razer Goliathus Chroma гарантирует непревзойденную точность независимо от вашего стиля игры. Оптимальная поддержка всех видов сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности обеспечивает качественное считывание сигнала и отличные скоростные характеристики.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Мягкий коврик для мыши Razer Goliathus Chroma теперь оснащен подсветкой Razer Chroma с возможностью синхронизации с другими устройствами. Его микротекстурированная тканевая поверхность оптимизирована как для скоростного, так и для точного стиля. Коврик Razer Goliathus Chroma гарантирует непревзойденную точность независимо от вашего стиля игры. Оптимальная поддержка всех видов сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности обеспечивает качественное считывание сигнала и отличные скоростные характеристики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Razer Goliathus Chroma Extended Mercury (RZ02-02500314-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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