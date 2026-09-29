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Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
370 руб.
690
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261687
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Описание товара Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559)
Коврик Defender Black (2XL) – удобная большая подложка для компьютерной мыши. Размеры 40x35.5 см позволят свободно работать с контроллером, не выходя за края даже при резких и размашистых движениях. Резиновая подложка не дает коврику скользить, что создает дополнительное удобство при работе.
Изделие Defender Black (2XL) имеет гладкое тканевое покрытие, улучшающее скольжение мыши. Такие коврики отлично подходят для игр, поскольку даже резкие и быстрые движения мышкой точно распознаются системой. Большой черный коврик дополнен красными плотно прошитыми краями, не дающими материалу расслаиваться, а уголкам неприятно загибаться.
Коврик Defender Black (2XL) – удобная большая подложка для компьютерной мыши. Размеры 40x35.5 см позволят свободно работать с контроллером, не выходя за края даже при резких и размашистых движениях. Резиновая подложка не дает коврику скользить, что создает дополнительное удобство при работе.
Изделие Defender Black (2XL) имеет гладкое тканевое покрытие, улучшающее скольжение мыши. Такие коврики отлично подходят для игр, поскольку даже резкие и быстрые движения мышкой точно распознаются системой. Большой черный коврик дополнен красными плотно прошитыми краями, не дающими материалу расслаиваться, а уголкам неприятно загибаться.
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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