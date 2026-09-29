Top.Mail.Ru
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 1
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 2
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 3
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 4
Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 1
  • Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 2
  • Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 3
  • Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 4
  • Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
370 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261687
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
35.5
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559)

Коврик Defender Black (2XL) – удобная большая подложка для компьютерной мыши. Размеры 40x35.5 см позволят свободно работать с контроллером, не выходя за края даже при резких и размашистых движениях. Резиновая подложка не дает коврику скользить, что создает дополнительное удобство при работе. Изделие Defender Black (2XL) имеет гладкое тканевое покрытие, улучшающее скольжение мыши. Такие коврики отлично подходят для игр, поскольку даже резкие и быстрые движения мышкой точно распознаются системой. Большой черный коврик дополнен красными плотно прошитыми краями, не дающими материалу расслаиваться, а уголкам неприятно загибаться.

Отзывы о товаре Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
35.5
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Defender Black (2XL) – удобная большая подложка для компьютерной мыши. Размеры 40x35.5 см позволят свободно работать с контроллером, не выходя за края даже при резких и размашистых движениях. Резиновая подложка не дает коврику скользить, что создает дополнительное удобство при работе. Изделие Defender Black (2XL) имеет гладкое тканевое покрытие, улучшающее скольжение мыши. Такие коврики отлично подходят для игр, поскольку даже резкие и быстрые движения мышкой точно распознаются системой. Большой черный коврик дополнен красными плотно прошитыми краями, не дающими материалу расслаиваться, а уголкам неприятно загибаться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Defender Black XXL 400x355x3мм (50559) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...