Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
320
Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм
Коврик для мыши A4TECH — это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. С шириной 35 см и высотой всего 0,2 см, он обеспечивает достаточную площадь для свободного и точного перемещения мыши, подходя как для офисной работы, так и для игровых сессий. Коврик оснащен антискользящим покрытием, что гарантирует его надежное удержание на поверхности стола даже при самых динамичных движениях. Этот аксессуар от известного бренда A4Tech станет идеальным дополнением для любого пользователя, ценящего комфорт и производительность.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Коврик для мыши A4TECH — это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. С шириной 35 см и высотой всего 0,2 см, он обеспечивает достаточную площадь для свободного и точного перемещения мыши, подходя как для офисной работы, так и для игровых сессий. Коврик оснащен антискользящим покрытием, что гарантирует его надежное удержание на поверхности стола даже при самых динамичных движениях. Этот аксессуар от известного бренда A4Tech станет идеальным дополнением для любого пользователя, ценящего комфорт и производительность.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Достоинства:
Комментарий:
беру второй раз, первый такой прослужил лет 5
Достоинства:
Комментарий:
лучший коврик за свою цену беру уже второй
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Всё как в описании! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, надеюсь долго проживает
Достоинства:
Комментарий:
Недостатков не обнаружено, менял старый, такой же, который протёрся, фактура приятная, мышь ведёт себя также.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный принт
Достоинства:
Комментарий:
Шершавый по чуствитво Но мышка гладко двигается и сенсор не слетает Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик. Размер то что надо, небольшой и не маленький. Единственный минус - сильно неприятно пахнет резиной. Я думаю должен перестать пахнуть со временем)
Достоинства:
Комментарий:
Коврик бомба, очень гладкий!
Достоинства:
Комментарий:
ребёнку понравился. размер больше чем ожидал. Вписался на стол удобно.
Достоинства:
Комментарий:
коврик бомба, на столешнице не скользит, правда запах, но ничего страшного
Достоинства:
Комментарий:
заказывала для ребёнка он в восторге всё понравилось рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Базовый 4тековский ковер. Приятный на ощупь, мышка на срывается, запястье не царапается. Хороший коврик на свои деньги, покупаю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
хороший и красивый коврик) давно себе хотел)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик ,качество неплохое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, мышь скользит отлично
Достоинства:
Комментарий:
В общем ковер нормальный. Но не оригинал. Время покажет на сколько он живуч.
Достоинства:
Комментарий:
Коврик купили недавно. Вполне устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой и удобный коврик, мышка отлично передвигается по его поверхности
Достоинства:
Комментарий:
Коврик за свои деньги классный, к упаковке есть вопросы(была вскрыта и вся перемята)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, уже боали такой у этой де фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Товар идеальный, уже проверил, минус 1 звезда за задержку доставки.
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм
Достоинства:
Комментарий:
беру второй раз, первый такой прослужил лет 5
Достоинства:
Комментарий:
лучший коврик за свою цену беру уже второй
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Всё как в описании! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, надеюсь долго проживает
Достоинства:
Комментарий:
Недостатков не обнаружено, менял старый, такой же, который протёрся, фактура приятная, мышь ведёт себя также.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный принт
Достоинства:
Комментарий:
Шершавый по чуствитво Но мышка гладко двигается и сенсор не слетает Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик. Размер то что надо, небольшой и не маленький. Единственный минус - сильно неприятно пахнет резиной. Я думаю должен перестать пахнуть со временем)
Достоинства:
Комментарий:
Коврик бомба, очень гладкий!
Достоинства:
Комментарий:
ребёнку понравился. размер больше чем ожидал. Вписался на стол удобно.
Достоинства:
Комментарий:
коврик бомба, на столешнице не скользит, правда запах, но ничего страшного
Достоинства:
Комментарий:
заказывала для ребёнка он в восторге всё понравилось рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Базовый 4тековский ковер. Приятный на ощупь, мышка на срывается, запястье не царапается. Хороший коврик на свои деньги, покупаю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
хороший и красивый коврик) давно себе хотел)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик ,качество неплохое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, мышь скользит отлично
Достоинства:
Комментарий:
В общем ковер нормальный. Но не оригинал. Время покажет на сколько он живуч.
Достоинства:
Комментарий:
Коврик купили недавно. Вполне устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой и удобный коврик, мышка отлично передвигается по его поверхности
Достоинства:
Комментарий:
Коврик за свои деньги классный, к упаковке есть вопросы(была вскрыта и вся перемята)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, уже боали такой у этой де фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Товар идеальный, уже проверил, минус 1 звезда за задержку доставки.