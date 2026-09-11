Коврик для мыши A4Tech Bloody B-070 черный/рисунок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
микрофибра
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х8
Вес, г.
510
Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-070 черный/рисунок
Материал поверхности – микрофибра
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Теги товара: с принтом
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Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
микрофибра
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Материал поверхности – микрофибра
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-070 черный/рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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