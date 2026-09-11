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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505718
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Описание товара Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)
Игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990) - это высококачественный аксессуар для вашего рабочего места. Он обеспечивает комфорт и точность движений, делая вашу игру или работу более продуктивной. Коврик имеет размеры 90х40 см, что позволяет застелить весь стол. Это обеспечивает большую рабочую поверхность, что особенно важно для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Основание коврика выполнено из натуральной резины высокой плотности. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью стола, предотвращая скольжение мыши. Покрытие коврика выполнено из гладкого и прочного шелка. Оно легко очищается от загрязнений и не деформируется даже при попадании на него жидкости. Особенностью коврика являются прошитые края. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность аксессуара. Коврик совместим с оптическими и лазерными мышками. Вес коврика составляет всего 1091 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Выбирая игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990), вы получаете качественный, удобный и надежный аксессуар для вашей работы или игры.
Игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990) - это высококачественный аксессуар для вашего рабочего места. Он обеспечивает комфорт и точность движений, делая вашу игру или работу более продуктивной. Коврик имеет размеры 90х40 см, что позволяет застелить весь стол. Это обеспечивает большую рабочую поверхность, что особенно важно для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Основание коврика выполнено из натуральной резины высокой плотности. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью стола, предотвращая скольжение мыши. Покрытие коврика выполнено из гладкого и прочного шелка. Оно легко очищается от загрязнений и не деформируется даже при попадании на него жидкости. Особенностью коврика являются прошитые края. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность аксессуара. Коврик совместим с оптическими и лазерными мышками. Вес коврика составляет всего 1091 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Выбирая игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990), вы получаете качественный, удобный и надежный аксессуар для вашей работы или игры.
Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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