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Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)

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Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505718
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х10х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)

Игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990) - это высококачественный аксессуар для вашего рабочего места. Он обеспечивает комфорт и точность движений, делая вашу игру или работу более продуктивной. Коврик имеет размеры 90х40 см, что позволяет застелить весь стол. Это обеспечивает большую рабочую поверхность, что особенно важно для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Основание коврика выполнено из натуральной резины высокой плотности. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью стола, предотвращая скольжение мыши. Покрытие коврика выполнено из гладкого и прочного шелка. Оно легко очищается от загрязнений и не деформируется даже при попадании на него жидкости. Особенностью коврика являются прошитые края. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность аксессуара. Коврик совместим с оптическими и лазерными мышками. Вес коврика составляет всего 1091 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Выбирая игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990), вы получаете качественный, удобный и надежный аксессуар для вашей работы или игры.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990) - это высококачественный аксессуар для вашего рабочего места. Он обеспечивает комфорт и точность движений, делая вашу игру или работу более продуктивной. Коврик имеет размеры 90х40 см, что позволяет застелить весь стол. Это обеспечивает большую рабочую поверхность, что особенно важно для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Основание коврика выполнено из натуральной резины высокой плотности. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью стола, предотвращая скольжение мыши. Покрытие коврика выполнено из гладкого и прочного шелка. Оно легко очищается от загрязнений и не деформируется даже при попадании на него жидкости. Особенностью коврика являются прошитые края. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность аксессуара. Коврик совместим с оптическими и лазерными мышками. Вес коврика составляет всего 1091 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Выбирая игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990), вы получаете качественный, удобный и надежный аксессуар для вашей работы или игры.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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