Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 030 руб. 1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
193
Описание товара Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130)
Коврик изготовлен из плотной водостойкой микрофибры, по такой поверхности мышь плавно скользит, при этом курсор позиционируется с высокой точностью. Ты сможешь использовать его и с лазерной, и с оптической мышью. Нижняя поверхность Lenovo Y Gaming Mouse Pad, напротив, обладает антискользящими свойствами, чтобы коврик надежно фиксировался на столе. Его края отделаны плетеным швом, поэтому аксессуар не будет изнашиваться при интенсивных нагрузках во время игровых баталий.
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Коврик изготовлен из плотной водостойкой микрофибры, по такой поверхности мышь плавно скользит, при этом курсор позиционируется с высокой точностью. Ты сможешь использовать его и с лазерной, и с оптической мышью. Нижняя поверхность Lenovo Y Gaming Mouse Pad, напротив, обладает антискользящими свойствами, чтобы коврик надежно фиксировался на столе. Его края отделаны плетеным швом, поэтому аксессуар не будет изнашиваться при интенсивных нагрузках во время игровых баталий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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