Top.Mail.Ru
Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
94х41х1
Вес, г.
870

Описание товара Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1)

Игровой коврик Razer Pro Glide выполнен из толстой резиновой пены, благодаря чему обеспечивается должная амортизация во время работы. Высокоплотный материал демонстрирует достаточную прочность для длительного использования. Гладкая текстурированная поверхность с микроплетением подходит для разных типов сенсоров, обеспечивая высокую точность и быстрое отслеживание. А прорезиненное основание надежно удерживает коврик на столе.

Отзывы о товаре Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Игровой коврик Razer Pro Glide выполнен из толстой резиновой пены, благодаря чему обеспечивается должная амортизация во время работы. Высокоплотный материал демонстрирует достаточную прочность для длительного использования. Гладкая текстурированная поверхность с микроплетением подходит для разных типов сенсоров, обеспечивая высокую точность и быстрое отслеживание. А прорезиненное основание надежно удерживает коврик на столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...