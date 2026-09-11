Top.Mail.Ru
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 2
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 3
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 2
  • Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 3
  • Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
44х13х13
Вес, г.
600

Описание товара Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)

Черный коврик Razer Strider (L) размером 47x41 см позволит вашей мыши скользит по любой поверхности, при этом обеспечивая точность позиционирования курсора. Это возможно за счет полиэстеровой поверхности speed + control. Основой аксессуара стала вспененная резина, которая фиксирует его на любом столе. Дополнительное достоинство коврика Razer Strider (L) – прошитые края, которые не расклеиваются в процессе активного использования. Практичность и удобство применения – главные достоинства этой модели.

Отзывы о товаре Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Черный коврик Razer Strider (L) размером 47x41 см позволит вашей мыши скользит по любой поверхности, при этом обеспечивая точность позиционирования курсора. Это возможно за счет полиэстеровой поверхности speed + control. Основой аксессуара стала вспененная резина, которая фиксирует его на любом столе. Дополнительное достоинство коврика Razer Strider (L) – прошитые края, которые не расклеиваются в процессе активного использования. Практичность и удобство применения – главные достоинства этой модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...