Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х13х13
Вес, г.
600
Описание товара Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)
Черный коврик Razer Strider (L) размером 47x41 см позволит вашей мыши скользит по любой поверхности, при этом обеспечивая точность позиционирования курсора. Это возможно за счет полиэстеровой поверхности speed + control. Основой аксессуара стала вспененная резина, которая фиксирует его на любом столе. Дополнительное достоинство коврика Razer Strider (L) – прошитые края, которые не расклеиваются в процессе активного использования. Практичность и удобство применения – главные достоинства этой модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Черный коврик Razer Strider (L) размером 47x41 см позволит вашей мыши скользит по любой поверхности, при этом обеспечивая точность позиционирования курсора. Это возможно за счет полиэстеровой поверхности speed + control. Основой аксессуара стала вспененная резина, которая фиксирует его на любом столе. Дополнительное достоинство коврика Razer Strider (L) – прошитые края, которые не расклеиваются в процессе активного использования. Практичность и удобство применения – главные достоинства этой модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик Razer Razer Strider - L - Gaming Mouse Mat (RZ02-03810200-R3M1)