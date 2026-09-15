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Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)

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Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 1
Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 2
Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х28х22
Вес, г.
660

Описание товара Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)

RGB подсветка, Гладкая поверхность, Большой размер для удобной работы на низком разрешении, Края, усиленные оплеткой, не подвержены деформации, Влагоотталкивающее покрытие устойчиво к загрязнениям, Тип поверхности Speed.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
RGB подсветка, Гладкая поверхность, Большой размер для удобной работы на низком разрешении, Края, усиленные оплеткой, не подвержены деформации, Влагоотталкивающее покрытие устойчиво к загрязнениям, Тип поверхности Speed.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) – стоимость товара 1330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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