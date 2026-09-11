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Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1)

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Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 2
Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 2
  • Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576734
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
15х5х4
Вес, кг.
1

Описание товара Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1)

Наш самый продаваемый мягкий игровой коврик для мыши теперь оснащен подсветкой Razer Chroma™ — готовый осветить каждую победу потрясающим спектром красок. Наблюдайте, как ваша игра загорается ярким блеском, когда вы проводите мышью по Razer Goliathus Chroma со скоростью и точностью. на базе RAZER CHROMA™ RGB. С 16,8 миллионами цветов, бесчисленными узорами, динамическими внутриигровыми световыми эффектами - испытайте полную настройку RGB и более глубокое погружение с крупнейшей в мире экосистемой подсветки для игровых устройств. Поддерживая постоянно растущий список из тысяч устройств и сотен игр и приложений, выведите погружение на новый уровень с помощью расширенных функций, таких как Chroma Studio, Visualizer, Connect и Workshop. улучшает параметры любых игровых мышек. Коврик Razer Goliathus Chroma оптимально подходит для всех настроек чувствительности и видов сенсоров. Независимо от того, играете ли вы с высокой или низкой чувствительностью, лазерным или оптическим сенсором, считывание сигнала всегда будет качественным для обеспечения надежного управления в игре. микротекстурированная тканевая поверхность.

Отзывы о товаре Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Наш самый продаваемый мягкий игровой коврик для мыши теперь оснащен подсветкой Razer Chroma™ — готовый осветить каждую победу потрясающим спектром красок. Наблюдайте, как ваша игра загорается ярким блеском, когда вы проводите мышью по Razer Goliathus Chroma со скоростью и точностью. на базе RAZER CHROMA™ RGB. С 16,8 миллионами цветов, бесчисленными узорами, динамическими внутриигровыми световыми эффектами - испытайте полную настройку RGB и более глубокое погружение с крупнейшей в мире экосистемой подсветки для игровых устройств. Поддерживая постоянно растущий список из тысяч устройств и сотен игр и приложений, выведите погружение на новый уровень с помощью расширенных функций, таких как Chroma Studio, Visualizer, Connect и Workshop. улучшает параметры любых игровых мышек. Коврик Razer Goliathus Chroma оптимально подходит для всех настроек чувствительности и видов сенсоров. Независимо от того, играете ли вы с высокой или низкой чувствительностью, лазерным или оптическим сенсором, считывание сигнала всегда будет качественным для обеспечения надежного управления в игре. микротекстурированная тканевая поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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