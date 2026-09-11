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Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049)

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Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 1
Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 2
Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 3
Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 4
Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 1
  • Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 2
  • Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 3
  • Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 4
  • Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539353
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
полиэстер
Цвет
графитовый
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049)

Мягкий коврик для мыши, обеспечивающий комфортное скольжение без каких-либо усилий. Коврик Logitech Mouse Pad имеет влагозащищенное покрытие, что позволяет ему не впитывать случайно пролитую жидкость. Вы можете просто вытереть ее влажной салфеткой.

Отзывы о товаре Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
полиэстер
Цвет
графитовый
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Мягкий коврик для мыши, обеспечивающий комфортное скольжение без каких-либо усилий. Коврик Logitech Mouse Pad имеет влагозащищенное покрытие, что позволяет ему не впитывать случайно пролитую жидкость. Вы можете просто вытереть ее влажной салфеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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