Коврик Razer Goliathus Mobile (RZ02-01820200-R3M1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.15
Материал
ткань, резина
Цвет
зеленый, черный
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
95
Описание товара Коврик Razer Goliathus Mobile (RZ02-01820200-R3M1)
Что делать, когда ты играешь не дома? Так сложно не сдавать позиций без привычных игровых приспособлений. Представляем Razer Goliathus Mobile – мобильный коврик для игровой мыши. Идеальное соотношение контроля и скорости. Высочайшая точность считывания движений. И вся эта роскошь — в мобильном исполнении. Коврик получился очень легким. Толщина — всего лишь 1,5 мм. Такой не занимает много места в чемодане, сумке или рюкзаке. Позвольте себе небольшое преимущество на чужой территории.
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Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.15
Материал
ткань, резина
Цвет
зеленый, черный
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Что делать, когда ты играешь не дома? Так сложно не сдавать позиций без привычных игровых приспособлений. Представляем Razer Goliathus Mobile – мобильный коврик для игровой мыши. Идеальное соотношение контроля и скорости. Высочайшая точность считывания движений. И вся эта роскошь — в мобильном исполнении. Коврик получился очень легким. Толщина — всего лишь 1,5 мм. Такой не занимает много места в чемодане, сумке или рюкзаке. Позвольте себе небольшое преимущество на чужой территории.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Razer Goliathus Mobile (RZ02-01820200-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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