Коврик A4Tech Bloody B-088S

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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299296
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Данный коврик для мыши обращает на себя внимание не только стильным дизайном, но и нестандартными размерами. Он создан для геймеров, которые не хотят чувствовать ограничений в игре и ценят свободу действий. Производитель учел все пожелания и создал коврик, размеры которого по сравнению со стандартными аналогами являются просто гигантскими. Коврик для мыши A4Tech Bloody B-088S – аксессуар, который обеспечивает неограниченные возможности для манипуляций в играх. Его наличие позволит в полной мере использовать мышь любого типа и чувствовать все без исключения ее преимущества, заложенные производителем. Известно, как много зависит от поверхности, насколько ее качество оказывает непосредственное влияние на точность и скорость действий. Даже самая высокотехнологичная мышь не сможет продемонстрировать свои качества, если у нее нет достаточного сцепления с основанием. Выигрыш в любой по сложности игре возможен только в случае использования правильно подобранных аксессуаров. Коврик не скользит и способен надежно закрепиться на любой поверхности. В результате геймера ничего не будет отвлекать от игры и ничто не повлияет на быстрое выполнение команд.
Данный коврик для мыши обращает на себя внимание не только стильным дизайном, но и нестандартными размерами. Он создан для геймеров, которые не хотят чувствовать ограничений в игре и ценят свободу действий. Производитель учел все пожелания и создал коврик, размеры которого по сравнению со стандартными аналогами являются просто гигантскими. Коврик для мыши A4Tech Bloody B-088S – аксессуар, который обеспечивает неограниченные возможности для манипуляций в играх. Его наличие позволит в полной мере использовать мышь любого типа и чувствовать все без исключения ее преимущества, заложенные производителем. Известно, как много зависит от поверхности, насколько ее качество оказывает непосредственное влияние на точность и скорость действий. Даже самая высокотехнологичная мышь не сможет продемонстрировать свои качества, если у нее нет достаточного сцепления с основанием. Выигрыш в любой по сложности игре возможен только в случае использования правильно подобранных аксессуаров. Коврик не скользит и способен надежно закрепиться на любой поверхности. В результате геймера ничего не будет отвлекать от игры и ничто не повлияет на быстрое выполнение команд.
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