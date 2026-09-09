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Коврик A4Tech Bloody B-088S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик A4Tech Bloody B-088S

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Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 1
Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 2
Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 3
Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 1
  • Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 2
  • Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 3
  • Коврик A4Tech Bloody B-088S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299296
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
резина, текстиль
Цвет
красный, черный
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х6
Вес, г.
440

Описание товара Коврик A4Tech Bloody B-088S

Данный коврик для мыши обращает на себя внимание не только стильным дизайном, но и нестандартными размерами. Он создан для геймеров, которые не хотят чувствовать ограничений в игре и ценят свободу действий. Производитель учел все пожелания и создал коврик, размеры которого по сравнению со стандартными аналогами являются просто гигантскими. Коврик для мыши A4Tech Bloody B-088S – аксессуар, который обеспечивает неограниченные возможности для манипуляций в играх. Его наличие позволит в полной мере использовать мышь любого типа и чувствовать все без исключения ее преимущества, заложенные производителем. Известно, как много зависит от поверхности, насколько ее качество оказывает непосредственное влияние на точность и скорость действий. Даже самая высокотехнологичная мышь не сможет продемонстрировать свои качества, если у нее нет достаточного сцепления с основанием. Выигрыш в любой по сложности игре возможен только в случае использования правильно подобранных аксессуаров. Коврик не скользит и способен надежно закрепиться на любой поверхности. В результате геймера ничего не будет отвлекать от игры и ничто не повлияет на быстрое выполнение команд.

Отзывы о товаре Коврик A4Tech Bloody B-088S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
резина, текстиль
Цвет
красный, черный
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Данный коврик для мыши обращает на себя внимание не только стильным дизайном, но и нестандартными размерами. Он создан для геймеров, которые не хотят чувствовать ограничений в игре и ценят свободу действий. Производитель учел все пожелания и создал коврик, размеры которого по сравнению со стандартными аналогами являются просто гигантскими. Коврик для мыши A4Tech Bloody B-088S – аксессуар, который обеспечивает неограниченные возможности для манипуляций в играх. Его наличие позволит в полной мере использовать мышь любого типа и чувствовать все без исключения ее преимущества, заложенные производителем. Известно, как много зависит от поверхности, насколько ее качество оказывает непосредственное влияние на точность и скорость действий. Даже самая высокотехнологичная мышь не сможет продемонстрировать свои качества, если у нее нет достаточного сцепления с основанием. Выигрыш в любой по сложности игре возможен только в случае использования правильно подобранных аксессуаров. Коврик не скользит и способен надежно закрепиться на любой поверхности. В результате геймера ничего не будет отвлекать от игры и ничто не повлияет на быстрое выполнение команд.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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