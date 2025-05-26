Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)
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Характеристики
Описание товара Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)
Коврик Defender Black Ultra XXL разработан для поклонников компьютерных игр. Вы хотите погрузиться в процесс и комфортно управлять персонажем? Это изделие обеспечит легкое перемещение мыши и удобство взаимодействия с ПК. Внимание стоит уделить габаритам. Размеры коврика велики – 900x450 мм. Толщина коврика минимальная – 3 мм, ладонь не приподнимается сильно над столом и уменьшается напряжение в области запястья. Резиновое основание прекрасно выдерживает все нагрузки, гарантирует надежность и позволяет лучше зафиксировать изделие на поверхности. Верхний слой производится из особой ткани. Прочный материал проявляет стойкость к износу и не теряет первоначальные свойства. На него наносится красивый рисунок, который дополнит ваш стол. Одно из преимуществ ткани – особая структура. Благодаря этому сенсору проще отслеживать перемещения мыши. Вы сможете комфортно работать с ПК, повышается точность. Это идеальное решение для геймеров, коврик имеет сбалансированные параметры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Достоинства:
Комментарий:
хороший коврик, края не загибаются, чистится влажной тряпочкой отлично
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену очень достойный продукт, аналоги вряд ли есть.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, цена / качество
Достоинства:
Комментарий:
Материалы хорошие выглядит клёво.)
Достоинства:
Комментарий:
Ковры это вкусовщина, обычный бюджетный коврик
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
белые пятна после ляпов от еды и грязи...) моется хорошо, пятна вымываются, если мыть усерднее, то и белых пятен не будет. Мне лень... Все равно ем за рабочим местом)))
Достоинства:
Комментарий:
большая удобная, плюс в посылку вложили купон с промокодом для игры в танки.
Достоинства:
Комментарий:
Супер.Прострочка класс тоже. И для моего огромного стола подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
кврик хороший. ребёнок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
удобный коврик) он у меня не только под комп, но и когда горшки цветочные сорвались - был подстилкой под землю. качество огонь) следов нет
Достоинства:
Комментарий:
Качество приемлемое, протирается влажной тряпкой от пыли или других загрязнений довольно легко
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, на сколько хватит время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ковёр за эти деньги. Когда не пользовался по назначению - прекрасно украшал комод.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой, но скользит по поверхности
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар. ранее покупал два таких де ковра, теперь решил купить почти на весь стол.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги топ Качество норм, придраться не к чему
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший коврик для мыши, легко чистится, материал приятный, мышка видит его (на обычном столе не функционирует) самое то для гейминга или работы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, приятно управлять мышкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, очень большой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный коврик.
Достоинства:
Комментарий:
За ту цену что я купил - это прекрасно. Но если сравнивать с нормальными ковриками, понятно что не дотягивает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик. Лежит идиально. Минус только то что вонючий до безобразия. Решил это замочив и постирал его в ванной пару раз. За неделю выветрится.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
хороший коврик, большой, удобный и не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
плотный, толстый, уже стирали, выдержал, не полинял, не деформировался
Достоинства:
Комментарий:
Супер коврик, качество на высоте! К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный коврик.Домой пригес ,расстелил на полу.Жена заходит,посмотрела и спрашивает: "решил и́огой заняться что ли?".Рекомендую два в одном.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный мягкий коврик, мышь как на льду, жаль в черном цвете быстро пачкается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, рекомендую!
Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)
Достоинства:
Комментарий:
хороший коврик, края не загибаются, чистится влажной тряпочкой отлично
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену очень достойный продукт, аналоги вряд ли есть.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, цена / качество
Достоинства:
Комментарий:
Материалы хорошие выглядит клёво.)
Достоинства:
Комментарий:
Ковры это вкусовщина, обычный бюджетный коврик
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
белые пятна после ляпов от еды и грязи...) моется хорошо, пятна вымываются, если мыть усерднее, то и белых пятен не будет. Мне лень... Все равно ем за рабочим местом)))
Достоинства:
Комментарий:
большая удобная, плюс в посылку вложили купон с промокодом для игры в танки.
Достоинства:
Комментарий:
Супер.Прострочка класс тоже. И для моего огромного стола подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
кврик хороший. ребёнок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
удобный коврик) он у меня не только под комп, но и когда горшки цветочные сорвались - был подстилкой под землю. качество огонь) следов нет
Достоинства:
Комментарий:
Качество приемлемое, протирается влажной тряпкой от пыли или других загрязнений довольно легко
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коврик, на сколько хватит время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ковёр за эти деньги. Когда не пользовался по назначению - прекрасно украшал комод.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой, но скользит по поверхности
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар. ранее покупал два таких де ковра, теперь решил купить почти на весь стол.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги топ Качество норм, придраться не к чему
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший коврик для мыши, легко чистится, материал приятный, мышка видит его (на обычном столе не функционирует) самое то для гейминга или работы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, приятно управлять мышкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, очень большой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный коврик.
Достоинства:
Комментарий:
За ту цену что я купил - это прекрасно. Но если сравнивать с нормальными ковриками, понятно что не дотягивает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик. Лежит идиально. Минус только то что вонючий до безобразия. Решил это замочив и постирал его в ванной пару раз. За неделю выветрится.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
хороший коврик, большой, удобный и не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
плотный, толстый, уже стирали, выдержал, не полинял, не деформировался
Достоинства:
Комментарий:
Супер коврик, качество на высоте! К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный коврик.Домой пригес ,расстелил на полу.Жена заходит,посмотрела и спрашивает: "решил и́огой заняться что ли?".Рекомендую два в одном.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный мягкий коврик, мышь как на льду, жаль в черном цвете быстро пачкается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коврик, рекомендую!