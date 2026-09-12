Top.Mail.Ru
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 1
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 2
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 3
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 1
  • Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 2
  • Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 3
  • Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
640 руб.  980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х6х6
Вес, г.
220

Описание товара Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002

Черный коврик Acer OMP211 улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Универсальная подложка идеально подходит для развлечений, работы с контентом и графикой, поскольку мышь точно реагирует на любые движения. Среднее по размерам покрытие Acer OMP211 закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Черный коврик Acer OMP211 улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Универсальная подложка идеально подходит для развлечений, работы с контентом и графикой, поскольку мышь точно реагирует на любые движения. Среднее по размерам покрытие Acer OMP211 закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...