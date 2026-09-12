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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
640 руб.
980
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654446
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Описание товара Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002
Черный коврик Acer OMP211 улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Универсальная подложка идеально подходит для развлечений, работы с контентом и графикой, поскольку мышь точно реагирует на любые движения. Среднее по размерам покрытие Acer OMP211 закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
Черный коврик Acer OMP211 улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Универсальная подложка идеально подходит для развлечений, работы с контентом и графикой, поскольку мышь точно реагирует на любые движения. Среднее по размерам покрытие Acer OMP211 закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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