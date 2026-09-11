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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок

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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68265
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
микрофибра
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
230

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок

Материал поверхности – микрофибра



Теги товара: с принтом

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-072 черный/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
микрофибра
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Материал поверхности – микрофибра


Теги товара: с принтом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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