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Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка)

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Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 1
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 2
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 3
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 4
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 5
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 6
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 7
Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 1
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 2
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 3
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 4
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 5
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 6
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 7
  • Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
600 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652653
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
100

Описание товара Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка)

Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!

Отзывы о товаре Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Defender BLACK L LIGHT 50008 (350 x 300 x 4 мм, ткань, резина, RGB подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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