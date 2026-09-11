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Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм

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Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 1
Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 2
Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 1
  • Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 2
  • Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541346
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х6
Вес, г.
390

Описание товара Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм

Гибкий коврик легко скрутить и взять с собой. Высококачественная тканевая поверхность обеспечивает плавное скольжение мыши и повышенную точность движений. Нескользящая резиновая основа надежно фиксирует рабочую поверхность на столе и сохраняет ее стабильное положение.

Отзывы о товаре Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий коврик легко скрутить и взять с собой. Высококачественная тканевая поверхность обеспечивает плавное скольжение мыши и повышенную точность движений. Нескользящая резиновая основа надежно фиксирует рабочую поверхность на столе и сохраняет ее стабильное положение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик A4Tech FStyler FP70 черный 750x300x2мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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