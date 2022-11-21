Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325143
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
67
Описание товара Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Достоинства:
Рисунок понравился - не яркий, не навязчивый, и смотрится хорошо. По размеру отлично подошел, хотя у меня мышка не маленькая. на столе лежит мне понравилось как лежит, не скользит.
Достоинства:
Коврик небольшой, но мне понравилось качество покрытия, смотрю что даже после месяца использования не поцарапалась картинка, хотя работаю с ним каждый день
Недостатки:
нет
Комментарий:
Стоит кстати не дорого, при том что качество отличное!
Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
Достоинства:
Рисунок понравился - не яркий, не навязчивый, и смотрится хорошо. По размеру отлично подошел, хотя у меня мышка не маленькая. на столе лежит мне понравилось как лежит, не скользит.
Достоинства:
Коврик небольшой, но мне понравилось качество покрытия, смотрю что даже после месяца использования не поцарапалась картинка, хотя работаю с ним каждый день
Недостатки:
нет
Комментарий:
Стоит кстати не дорого, при том что качество отличное!