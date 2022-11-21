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Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе

2 Отзывы
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Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе - фото 1
Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе - фото 1
  • Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325143
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
67

Описание товара Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе

Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе

Отзывы о товаре Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе

21.11.2022
Инга

Достоинства:
Рисунок понравился - не яркий, не навязчивый, и смотрится хорошо. По размеру отлично подошел, хотя у меня мышка не маленькая. на столе лежит мне понравилось как лежит, не скользит.
20.11.2022
Рома Игловчук

Достоинства:
Коврик небольшой, но мне понравилось качество покрытия, смотрю что даже после месяца использования не поцарапалась картинка, хотя работаю с ним каждый день

Недостатки:
нет

Комментарий:
Стоит кстати не дорого, при том что качество отличное!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик Buro для мыши BU-T60051 рисунок/кофе
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.11.2022
Инга

Достоинства:
Рисунок понравился - не яркий, не навязчивый, и смотрится хорошо. По размеру отлично подошел, хотя у меня мышка не маленькая. на столе лежит мне понравилось как лежит, не скользит.
20.11.2022
Рома Игловчук

Достоинства:
Коврик небольшой, но мне понравилось качество покрытия, смотрю что даже после месяца использования не поцарапалась картинка, хотя работаю с ним каждый день

Недостатки:
нет

Комментарий:
Стоит кстати не дорого, при том что качество отличное!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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