Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641162
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х19х10
Вес, кг.
1.18
Описание товара Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 представлена двумя круглыми динамиками диаметром 6.5 дюйма, которые расположены в прочной стальной корзине. Благодаря конструкции с диффузорами из композитного материала, резиновыми подвесами и ферритовыми магнитами она обеспечивает воспроизведение насыщенного детализированного звучания в частном диапазоне 80-20000 Гц. Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 отличается выходной мощностью в пределах 140 Вт. В комплекте поставляются декоративные защитные решетки, кабель и крепежные элементы для удобного монтажа.
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Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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