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Автоакустика Focal Auditor RCX-165 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Focal Auditor RCX-165

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Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 1
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 2
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 3
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 4
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 1
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 2
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 3
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 4
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
3 710 руб.  9 140 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 400728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автоакустика Focal Auditor RCX-165
3 710 руб. -59%
9 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Focal
Тип товара
Колонки
Комплектация
2 динамика, защитные сетки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3

Описание товара Автоакустика Focal Auditor RCX-165

Автоакустика Focal Auditor RCX-165 Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, акустика идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Комплектуется защитными решетками.

Отзывы о товаре Автоакустика Focal Auditor RCX-165




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Focal
Тип товара
Колонки
Комплектация
2 динамика, защитные сетки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, акустика идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Комплектуется защитными решетками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - стоимость товара 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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