Top.Mail.Ru
Автоакустика Ural Молот АС-М250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика Ural Молот АС-М250

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 1
Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 2
Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 3
Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 4
Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 1
  • Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 2
  • Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 3
  • Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 4
  • Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501987
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
57х28х13
Вес, кг.
4.25

Описание товара Автоакустика Ural Молот АС-М250

Повышенная чувствительность. Расширенный диапазон частот и высокая детальность звучания с сохранением мощного “ПАНЧА”.

Отзывы о товаре Автоакустика Ural Молот АС-М250




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
Повышенная чувствительность. Расширенный диапазон частот и высокая детальность звучания с сохранением мощного “ПАНЧА”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Ural Молот АС-М250 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...