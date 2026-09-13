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Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные

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Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 1
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 2
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 3
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 4
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 5
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 6
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
85
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710558
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
85
Диаметр излучателя
7.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х17
Вес, г.
583

Описание товара Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные

Автоакустика Pioneer – это высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звука в автомобиле. Она сочетает в себе инновационные технологии и надежность, которую предлагает бренд Pioneer. Ключевые характеристики: - **Импеданс**: 4 Ом. Этот показатель обеспечивает оптимальную работу акустической системы, позволяет снижать искажения звука и улучшает общее аудиовосприятие. - **Номинальная мощность**: 100 Вт. Такая мощность гарантирует достаточно большой запас громкости, позволяя насладиться музыкой без потери качества звучания даже на высоких уровнях громкости. - **Бренд**: Pioneer. Это имя с многолетней историей в области звукотехники символизирует передовые технологии и приверженность высоким стандартам качества. С акустикой от Pioneer вы получаете надежное и долговечное устройство, способное подарить удовольствие от каждой прослушиваемой ноты. Автоакустика Pioneer станет идеальным выбором для тех, кто ценит качественное звучание и хочет сделать каждую поездку особенной, окруженной любимыми мелодиями в великолепном исполнении.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pioneer
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
85
Диаметр излучателя
7.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика Pioneer – это высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звука в автомобиле. Она сочетает в себе инновационные технологии и надежность, которую предлагает бренд Pioneer. Ключевые характеристики: - **Импеданс**: 4 Ом. Этот показатель обеспечивает оптимальную работу акустической системы, позволяет снижать искажения звука и улучшает общее аудиовосприятие. - **Номинальная мощность**: 100 Вт. Такая мощность гарантирует достаточно большой запас громкости, позволяя насладиться музыкой без потери качества звучания даже на высоких уровнях громкости. - **Бренд**: Pioneer. Это имя с многолетней историей в области звукотехники символизирует передовые технологии и приверженность высоким стандартам качества. С акустикой от Pioneer вы получаете надежное и долговечное устройство, способное подарить удовольствие от каждой прослушиваемой ноты. Автоакустика Pioneer станет идеальным выбором для тех, кто ценит качественное звучание и хочет сделать каждую поездку особенной, окруженной любимыми мелодиями в великолепном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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