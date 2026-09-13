Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
85
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710558
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Автоакустика Pioneer – это высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звука в автомобиле. Она сочетает в себе инновационные технологии и надежность, которую предлагает бренд Pioneer.
Ключевые характеристики:
- **Импеданс**: 4 Ом. Этот показатель обеспечивает оптимальную работу акустической системы, позволяет снижать искажения звука и улучшает общее аудиовосприятие.
- **Номинальная мощность**: 100 Вт. Такая мощность гарантирует достаточно большой запас громкости, позволяя насладиться музыкой без потери качества звучания даже на высоких уровнях громкости.
- **Бренд**: Pioneer. Это имя с многолетней историей в области звукотехники символизирует передовые технологии и приверженность высоким стандартам качества. С акустикой от Pioneer вы получаете надежное и долговечное устройство, способное подарить удовольствие от каждой прослушиваемой ноты.
Автоакустика Pioneer станет идеальным выбором для тех, кто ценит качественное звучание и хочет сделать каждую поездку особенной, окруженной любимыми мелодиями в великолепном исполнении.
Автоакустика Pioneer – это высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звука в автомобиле. Она сочетает в себе инновационные технологии и надежность, которую предлагает бренд Pioneer.
Ключевые характеристики:
- **Импеданс**: 4 Ом. Этот показатель обеспечивает оптимальную работу акустической системы, позволяет снижать искажения звука и улучшает общее аудиовосприятие.
- **Номинальная мощность**: 100 Вт. Такая мощность гарантирует достаточно большой запас громкости, позволяя насладиться музыкой без потери качества звучания даже на высоких уровнях громкости.
- **Бренд**: Pioneer. Это имя с многолетней историей в области звукотехники символизирует передовые технологии и приверженность высоким стандартам качества. С акустикой от Pioneer вы получаете надежное и долговечное устройство, способное подарить удовольствие от каждой прослушиваемой ноты.
Автоакустика Pioneer станет идеальным выбором для тех, кто ценит качественное звучание и хочет сделать каждую поездку особенной, окруженной любимыми мелодиями в великолепном исполнении.
Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4Ом 7.6см (3дюйм) (ком.:2кол.) твитер двухполосные