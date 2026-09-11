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Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные

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Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569391
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
100
Диаметр излучателя
13 см
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
2.27

Описание товара Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные

Оптимальное согласование ВЧ/СЧ трактов, не требует дополнительных кроссоверов. 3-х слойный диффузор на основе целлюлозы с полимерным покрытием и шелковый твитер купольного типа. Тело Венте (“пуля”) для расширения диаграммы направленности. Изменена форма диффузора и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
100
Диаметр излучателя
13 см
Описание
Оптимальное согласование ВЧ/СЧ трактов, не требует дополнительных кроссоверов. 3-х слойный диффузор на основе целлюлозы с полимерным покрытием и шелковый твитер купольного типа. Тело Венте (“пуля”) для расширения диаграммы направленности. Изменена форма диффузора и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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