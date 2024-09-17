Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
ткань
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
38х19х10
Вес, кг.
2
Описание товара Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ
Акустика SPL SHOW для систем автозвука и высокого звукового давления. Предназначена для построения громкого фронта в автомобиле, имеет превосходный запас мощности и широкий диапазон частот.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
ткань
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
16 см
Акустика SPL SHOW для систем автозвука и высокого звукового давления. Предназначена для построения громкого фронта в автомобиле, имеет превосходный запас мощности и широкий диапазон частот.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят хорошо, на качество звука посмотрем
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят но ещё не поставил )))
Достоинства:
Комментарий:
Особо нечего сказать. Я не меломан. Выглядят монументально. Взял из за того что "Урал".
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует цене, четкий звук при правильной настройке
Достоинства:
Комментарий:
Пока усилок вывозят , стоят 2ой месяц звук норма, патриот продержались год, потом захрипели . Эти буду наблюдать. Продавца советую, доставку проклинаю. Привезли коробку с двумя дырами , хорошо что колонки не пострадали.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все целое, пока не поставил еще
Достоинства:
Комментарий:
Если бы было плохо упаковано,то доставку они не пережили бы,новерное,такое ощущение, что их котопультой доставляли,но они работают и все норм,это главное,хотя бы наклейку вешали бы ,хрупкое,стекло ,что за отношение к товару.Магниты здоровые играть будут норм.
Достоинства:
Комментарий:
Для меня, как для любителя, просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие динамики очень доволен, музыка намного громче и лучше чем раньше, отдельное спасибо за скидку)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные динамики. Пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Брал пионеры за 5к и эти за 2.5к, так вот эти играют в полтора раза громче чем пионеры
Достоинства:
Комментарий:
играют отлично даже без усилителя
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, очень громкие.муж доволен)
Достоинства:
Комментарий:
играют достойно,лучше киксов
Достоинства:
Комментарий:
если правильно подобрать и подключить мафон с усилком то динамики свою цену оправдают)
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток всем читающим, хорошее качество динамиков, увесистые, брал так сказать для проэкта, как соберу дополню отзыв, красивенько и аккуратно выглядят, презентабельная коробка, единственный минус что пришли как на фото в заводской коробке, без какой либо поверх пупырки, может быть это только у меня, но всëже это очень маленький минус
Достоинства:
Комментарий:
пушка с усилком долбят на ура
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришло, все комплектное, работает, цена=качество
Достоинства:
Комментарий:
даже с магнитоллой 2din играют хорошо в звуке не теряют
Достоинства:
Комментарий:
Чистое и громкое звучание , покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Для тех кому на ухо наступил мишка.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлые хорошие динамики, играют громко, за свою стоимость идеальный вариант
Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят хорошо, на качество звука посмотрем
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят но ещё не поставил )))
Достоинства:
Комментарий:
Особо нечего сказать. Я не меломан. Выглядят монументально. Взял из за того что "Урал".
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует цене, четкий звук при правильной настройке
Достоинства:
Комментарий:
Пока усилок вывозят , стоят 2ой месяц звук норма, патриот продержались год, потом захрипели . Эти буду наблюдать. Продавца советую, доставку проклинаю. Привезли коробку с двумя дырами , хорошо что колонки не пострадали.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все целое, пока не поставил еще
Достоинства:
Комментарий:
Если бы было плохо упаковано,то доставку они не пережили бы,новерное,такое ощущение, что их котопультой доставляли,но они работают и все норм,это главное,хотя бы наклейку вешали бы ,хрупкое,стекло ,что за отношение к товару.Магниты здоровые играть будут норм.
Достоинства:
Комментарий:
Для меня, как для любителя, просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие динамики очень доволен, музыка намного громче и лучше чем раньше, отдельное спасибо за скидку)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные динамики. Пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Брал пионеры за 5к и эти за 2.5к, так вот эти играют в полтора раза громче чем пионеры
Достоинства:
Комментарий:
играют отлично даже без усилителя
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, очень громкие.муж доволен)
Достоинства:
Комментарий:
играют достойно,лучше киксов
Достоинства:
Комментарий:
если правильно подобрать и подключить мафон с усилком то динамики свою цену оправдают)
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток всем читающим, хорошее качество динамиков, увесистые, брал так сказать для проэкта, как соберу дополню отзыв, красивенько и аккуратно выглядят, презентабельная коробка, единственный минус что пришли как на фото в заводской коробке, без какой либо поверх пупырки, может быть это только у меня, но всëже это очень маленький минус
Достоинства:
Комментарий:
пушка с усилком долбят на ура
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришло, все комплектное, работает, цена=качество
Достоинства:
Комментарий:
даже с магнитоллой 2din играют хорошо в звуке не теряют
Достоинства:
Комментарий:
Чистое и громкое звучание , покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Для тех кому на ухо наступил мишка.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлые хорошие динамики, играют громко, за свою стоимость идеальный вариант