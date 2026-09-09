Автоакустика ACV MR802W (морская)
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Характеристики
Описание товара Автоакустика ACV MR802W (морская)
Автоакустика ACV представляет собой высококачественную аудиосистему, которая обеспечит ваш автомобиль мощным и чистым звуком. Основной изюминкой этой модели является динамик диаметром 20 см, который гарантирует объёмное и насыщенное звучание. Дифузор, выполненный из майлара, способствует минимизации искажений, а эластичный резиновый подвес повышает долговечность и динамичность системы. Устройство обладает номинальной мощностью в 80 Вт, а максимальная мощность достигает 180 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на высокой громкости. С чувствительностью в 90 дБ автоакустика ACV обеспечивает чёткое и детализированное воспроизведение звука, сохраняя при этом энергопотребление на оптимальном уровне. Эта двухполосная система разработана для достижения оптимального баланса между низкими и высокими частотами, а наличие в комплекте двух круглых динамиков позволяет создать сбалансированное звуковое поле в салоне вашего автомобиля. Бренд ACV известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, что делает эту модель идеальной для тех, кто стремится улучшить звуковую атмосферу в своём автомобиле.
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