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Автоакустика ACV MR802W (морская) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV MR802W (морская)

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Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 1
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 2
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 3
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 4
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 5
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 6
Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 1
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 2
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 3
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 4
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 5
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 6
  • Автоакустика ACV MR802W (морская) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-69%
2 700 руб.  8 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305609
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
майлар
Номинальная мощность
80
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х25
Вес, кг.
3.6

Описание товара Автоакустика ACV MR802W (морская)

Автоакустика ACV представляет собой высококачественную аудиосистему, которая обеспечит ваш автомобиль мощным и чистым звуком. Основной изюминкой этой модели является динамик диаметром 20 см, который гарантирует объёмное и насыщенное звучание. Дифузор, выполненный из майлара, способствует минимизации искажений, а эластичный резиновый подвес повышает долговечность и динамичность системы. Устройство обладает номинальной мощностью в 80 Вт, а максимальная мощность достигает 180 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на высокой громкости. С чувствительностью в 90 дБ автоакустика ACV обеспечивает чёткое и детализированное воспроизведение звука, сохраняя при этом энергопотребление на оптимальном уровне. Эта двухполосная система разработана для достижения оптимального баланса между низкими и высокими частотами, а наличие в комплекте двух круглых динамиков позволяет создать сбалансированное звуковое поле в салоне вашего автомобиля. Бренд ACV известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, что делает эту модель идеальной для тех, кто стремится улучшить звуковую атмосферу в своём автомобиле.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV MR802W (морская)




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
майлар
Номинальная мощность
80
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
20 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика ACV представляет собой высококачественную аудиосистему, которая обеспечит ваш автомобиль мощным и чистым звуком. Основной изюминкой этой модели является динамик диаметром 20 см, который гарантирует объёмное и насыщенное звучание. Дифузор, выполненный из майлара, способствует минимизации искажений, а эластичный резиновый подвес повышает долговечность и динамичность системы. Устройство обладает номинальной мощностью в 80 Вт, а максимальная мощность достигает 180 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на высокой громкости. С чувствительностью в 90 дБ автоакустика ACV обеспечивает чёткое и детализированное воспроизведение звука, сохраняя при этом энергопотребление на оптимальном уровне. Эта двухполосная система разработана для достижения оптимального баланса между низкими и высокими частотами, а наличие в комплекте двух круглых динамиков позволяет создать сбалансированное звуковое поле в салоне вашего автомобиля. Бренд ACV известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, что делает эту модель идеальной для тех, кто стремится улучшить звуковую атмосферу в своём автомобиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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