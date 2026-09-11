Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569411
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
50
Размеры в упаковке, см
22х11х6
Вес, г.
660
Описание товара Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные
Повседнев соревновательного класса с высокой отдачей и детальным звучанием. Высокоэффективная неодимовая магнитная система. Тело Венте (“Пуля”) для расширения диаграммы направленности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
50
Повседнев соревновательного класса с высокой отдачей и детальным звучанием. Высокоэффективная неодимовая магнитная система. Тело Венте (“Пуля”) для расширения диаграммы направленности.
Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные