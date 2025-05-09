Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 200 руб. 5 012 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212881
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х29х14
Вес, кг.
2.87
Описание товара Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
Достоинства:
Комментарий:
динамики нормуль для своих денег. поставлю дополню
Достоинства:
Комментарий:
Получили раньше срока, на 3 дня , что очень радует Что могу сказать по колонкам, у нас стояли точно такие много лет. Не знаю, как сейчас качество, Завтра установим, послушаем, дополню . На данный момент могу сказать, пришло всё целое, слава Богу)) в комплекте - 2 колонки, какие то маленькие провода ( я не разбираюсь)) и шурупы крепежи. Завтра как установят , допишу отзыв, как звучание, хуже прежних или такое же.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, оригинал,валят как надо,без искажений
Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
Достоинства:
Комментарий:
динамики нормуль для своих денег. поставлю дополню
Достоинства:
Комментарий:
Получили раньше срока, на 3 дня , что очень радует Что могу сказать по колонкам, у нас стояли точно такие много лет. Не знаю, как сейчас качество, Завтра установим, послушаем, дополню . На данный момент могу сказать, пришло всё целое, слава Богу)) в комплекте - 2 колонки, какие то маленькие провода ( я не разбираюсь)) и шурупы крепежи. Завтра как установят , допишу отзыв, как звучание, хуже прежних или такое же.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, оригинал,валят как надо,без искажений