Автоакустика Pioneer TS-G6930F, 2 колонки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
3
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%3 210 руб. 4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
3
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
16.3x23.7 см
Посадочная глубина, мм
70
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Автоакустика Pioneer TS-G6930F, 2 колонки
Коаксиальная АС Pioneer TS-G6930F представлена двумя овальными динамиками, которые отличаются выходной мощностью до 400 Вт. Диффузоры из полипропилена с технологией инжекционного литья IMPP обеспечивают чистый вокал, детализированное воспроизведение средних частот и выразительный бас без нежелательных резонансов. АС Pioneer TS-G6930F обладает посадочной глубиной 70 мм и оснащена крепежными элементами. В комплекте поставляются съемные металлические решетки, которые защищают чувствительные компоненты от механических воздействий.
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
2 колонки, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
3
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
90
Развернуть
Диаметр излучателя
16.3x23.7 см
Посадочная глубина, мм
70
Страна производитель
Вьетнам
Коаксиальная АС Pioneer TS-G6930F представлена двумя овальными динамиками, которые отличаются выходной мощностью до 400 Вт. Диффузоры из полипропилена с технологией инжекционного литья IMPP обеспечивают чистый вокал, детализированное воспроизведение средних частот и выразительный бас без нежелательных резонансов. АС Pioneer TS-G6930F обладает посадочной глубиной 70 мм и оснащена крепежными элементами. В комплекте поставляются съемные металлические решетки, которые защищают чувствительные компоненты от механических воздействий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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