Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Автоакустика JBL предлагает высококачественный звук для вашего автомобиля, совмещая стиль и мощность в одном компактном устройстве. Эти автомобильные колонки от всемирно известного бренда JBL обеспечивают невероятное звучание и качество, которое вы ожидаете от ведущего производителя аудиооборудования. С номинальной мощностью 45 Вт и впечатляющей максимальной мощностью в 225 Вт, эти колонки обеспечивают четкий и мощный звук, независимо от жанра музыки. Чувствительность в 92 дБ гарантирует, что даже на низких уровнях громкости звук будет насыщенным и полным, заполняя салон автомобиля чистыми и ясными мелодиями. Комплект включает два круглых динамика, которые легко интегрируются в акустическую систему вашего автомобиля. Их универсальная форма и современный дизайн делают установку простой и удобной, а также идеально сочетаются с интерьером любого автомобиля. Выбирая автоакустику JBL, вы получаете надежность, долговечность и высокое качество звучания, которое сделает каждую поездку наслаждением.
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