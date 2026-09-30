Автоакустика ACV PM-65NEO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Автоакустика ACV PM-65NEO
Динамики ACV PN-65 NEO - яркий представитель топовой серии эстрадных динамиков, акустика создана для тех, кому не нужны компромиссы в звучании. Неодимовые магниты позволяют получить идеальный контроль при высокой мощности и максимальной производительности SPL. Непрерывная мощность 150 Вт. 6,5 дюймовый динамик уверенно работает на середине, охватывая диапазон 200Гц - 8кГц. Бумажный диффузор с пропиткой, двойной гофр из пропитанной ткани. Благодаря небольшой установочной глубине 63 мм и малому весу, удобна в установке на фронт, а по громкости вообще одна из лучших в своём классе! К этому стоит добавить высокую чувствительность 102dB и литые алюминиевые корзины. Акустика идеально подходит для достижения побед в SPL соревнованиях. Как и большинство других неодимовых динамиков, NEO обладает неглубоким профилем и малым весом, что делает процесс установки значительно проще и быстрее. Отлично подходит для инсталляций профессионального уровня. Немецкие инженеры отобрали качества, которые делают эту акустику одной из лучших на рынке: высокоэффективная система теплоотвода, обеспечивающая постоянный, равномерный звуковой поток, позолоченные подпружиненные клеммы для удобства подключения и надежности контакта.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Отзывы о товаре Автоакустика ACV PM-65NEO