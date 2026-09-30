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Автоакустика ACV PM-65NEO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV PM-65NEO

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Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 1
Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 2
Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 3
Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
1
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
102
  • Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 1
  • Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 2
  • Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 3
  • Автоакустика ACV PM-65NEO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 570 руб.  5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305740
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонка, упаковка
Количество динамиков в комплекте
1
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
75
Чувствительность, дБ
102
Диаметр излучателя
16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х9
Вес, кг.
1.28

Описание товара Автоакустика ACV PM-65NEO

Динамики ACV PN-65 NEO - яркий представитель топовой серии эстрадных динамиков, акустика создана для тех, кому не нужны компромиссы в звучании. Неодимовые магниты позволяют получить идеальный контроль при высокой мощности и максимальной производительности SPL. Непрерывная мощность 150 Вт. 6,5 дюймовый динамик уверенно работает на середине, охватывая диапазон 200Гц - 8кГц. Бумажный диффузор с пропиткой, двойной гофр из пропитанной ткани. Благодаря небольшой установочной глубине 63 мм и малому весу, удобна в установке на фронт, а по громкости вообще одна из лучших в своём классе! К этому стоит добавить высокую чувствительность 102dB и литые алюминиевые корзины. Акустика идеально подходит для достижения побед в SPL соревнованиях. Как и большинство других неодимовых динамиков, NEO обладает неглубоким профилем и малым весом, что делает процесс установки значительно проще и быстрее. Отлично подходит для инсталляций профессионального уровня. Немецкие инженеры отобрали качества, которые делают эту акустику одной из лучших на рынке: высокоэффективная система теплоотвода, обеспечивающая постоянный, равномерный звуковой поток, позолоченные подпружиненные клеммы для удобства подключения и надежности контакта.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV PM-65NEO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонка, упаковка
Количество динамиков в комплекте
1
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
75
Чувствительность, дБ
102
Диаметр излучателя
16.5 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Динамики ACV PN-65 NEO - яркий представитель топовой серии эстрадных динамиков, акустика создана для тех, кому не нужны компромиссы в звучании. Неодимовые магниты позволяют получить идеальный контроль при высокой мощности и максимальной производительности SPL. Непрерывная мощность 150 Вт. 6,5 дюймовый динамик уверенно работает на середине, охватывая диапазон 200Гц - 8кГц. Бумажный диффузор с пропиткой, двойной гофр из пропитанной ткани. Благодаря небольшой установочной глубине 63 мм и малому весу, удобна в установке на фронт, а по громкости вообще одна из лучших в своём классе! К этому стоит добавить высокую чувствительность 102dB и литые алюминиевые корзины. Акустика идеально подходит для достижения побед в SPL соревнованиях. Как и большинство других неодимовых динамиков, NEO обладает неглубоким профилем и малым весом, что делает процесс установки значительно проще и быстрее. Отлично подходит для инсталляций профессионального уровня. Немецкие инженеры отобрали качества, которые делают эту акустику одной из лучших на рынке: высокоэффективная система теплоотвода, обеспечивающая постоянный, равномерный звуковой поток, позолоченные подпружиненные клеммы для удобства подключения и надежности контакта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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