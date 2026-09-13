Колонки автомобильные Pioneer TS-A6968S 450Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
овальная
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715218
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Динамики, документация.
Форма динамиков
овальная
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
92
Размеры в упаковке, см
36х29х13
Вес, кг.
2.4
Описание товара Колонки автомобильные Pioneer TS-A6968S 450Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6968S 450Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
Динамики, документация.
Форма динамиков
овальная
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
92
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6968S 450Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6968S 450Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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