Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ69 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569403
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ69 ? надежная автомобильная акустика, которая устанавливается на место шт.атной акустической системы. Она содержит два овальных динамика размерами 15x23 см и обладает мощностью 100 Вт. Модель использует стальную корзину динамиков с подвесами из ткани. Ферритовые магниты уменьшают помехи, делая звучание более качественным и чистым. АС Урал Молния АС-МЛ69 воспроизводит звуки в диапазоне 70-12000 Гц, позволяя насладиться глубоким звучанием басов. Акустика совместима с двухканальными усилителями, о чем говорит импеданс 4?. Чувствительность 94 дБ позволяет динамикам эффективно преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики. В результате музыка будет более громкой.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ69 ? надежная автомобильная акустика, которая устанавливается на место шт.атной акустической системы. Она содержит два овальных динамика размерами 15x23 см и обладает мощностью 100 Вт. Модель использует стальную корзину динамиков с подвесами из ткани. Ферритовые магниты уменьшают помехи, делая звучание более качественным и чистым. АС Урал Молния АС-МЛ69 воспроизводит звуки в диапазоне 70-12000 Гц, позволяя насладиться глубоким звучанием басов. Акустика совместима с двухканальными усилителями, о чем говорит импеданс 4?. Чувствительность 94 дБ позволяет динамикам эффективно преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики. В результате музыка будет более громкой.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ69 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ69 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные