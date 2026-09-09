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Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага

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Автоакустика ACV PB-803 8&quot; (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото 1
Автоакустика ACV PB-803 8&quot; (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика ACV PB-803 8&quot; (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото 1
  • Автоакустика ACV PB-803 8&quot; (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195804
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
20 см
Размеры в упаковке, см
35х18х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага

Коаксиальная трехполосная акустика исполнена в крупном типоразмере 8 дюймов, имеет высокую чувствительность для коаксиальных систем 90 дБ и широкий диапазон 40Гц ~ 20кГц. В ее исполнении слышны не только СЧ, но и верхний, а также ощутимый НЧ. Динамики ACV работают в достаточно широкой полосе, без особых проблем дотягивая по частоте до сабвуферов или твитеров. Для качественного повседнева, и не только. Стальные штампованные корзины, разработчики выбрали бумажные черные диффузоры со специальной пропиткой, добавили к ним массивные подвесы из вспененной резины. В комплекте идут защитные грили с классическим оформлением в виде сетки. Внутри магнит 20 унций и каптоновая звуковая катушка. СЧ громкоговоритель из майлара

Отзывы о товаре Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
20 см
Описание
Коаксиальная трехполосная акустика исполнена в крупном типоразмере 8 дюймов, имеет высокую чувствительность для коаксиальных систем 90 дБ и широкий диапазон 40Гц ~ 20кГц. В ее исполнении слышны не только СЧ, но и верхний, а также ощутимый НЧ. Динамики ACV работают в достаточно широкой полосе, без особых проблем дотягивая по частоте до сабвуферов или твитеров. Для качественного повседнева, и не только. Стальные штампованные корзины, разработчики выбрали бумажные черные диффузоры со специальной пропиткой, добавили к ним массивные подвесы из вспененной резины. В комплекте идут защитные грили с классическим оформлением в виде сетки. Внутри магнит 20 унций и каптоновая звуковая катушка. СЧ громкоговоритель из майлара
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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