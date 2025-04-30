Автоакустика ACV MR692W (морская)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
2
Импеданс, Ом
40
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305600
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Морская акустика бренда ACV серии "CHILL" несмотря на то, что относится к бюджетной серии, приятно удивит вас громким, чистым звучанием и превосходным качеством исполнения.
Акустика ACV MR692W для яхт и катеров позволит получить максимум удовольствия от морских путешествий, с ней к шуму волн и крикам чаек присоединится звучание любимой музыки. Морская акустика спроектирована и исполнена с учетом специфики применения. Она устойчива к воздействию соли, влаги и ультрафиолета. Типоразмер: 6х9 дюймов.
Высокое качество комплектующих и долговечность динамиков позволят наслаждаться музыкой в путешествиях на протяжении длительного времени. Они могут устанавливаться на суда, катера, яхты. Двухполосная влагостойкая акустическая система MR692W оснащена диффузором из полипропилена и майларовыми твитерами. Воспроизводит диапазон 40-20 000 Гц и имеет мощность 180 Вт на пике нагрузок. Внутри магнит 20 унций, чувствительность системы 91 дБ.
Морская акустика бренда ACV серии "CHILL" несмотря на то, что относится к бюджетной серии, приятно удивит вас громким, чистым звучанием и превосходным качеством исполнения.
Акустика ACV MR692W для яхт и катеров позволит получить максимум удовольствия от морских путешествий, с ней к шуму волн и крикам чаек присоединится звучание любимой музыки. Морская акустика спроектирована и исполнена с учетом специфики применения. Она устойчива к воздействию соли, влаги и ультрафиолета. Типоразмер: 6х9 дюймов.
Высокое качество комплектующих и долговечность динамиков позволят наслаждаться музыкой в путешествиях на протяжении длительного времени. Они могут устанавливаться на суда, катера, яхты. Двухполосная влагостойкая акустическая система MR692W оснащена диффузором из полипропилена и майларовыми твитерами. Воспроизводит диапазон 40-20 000 Гц и имеет мощность 180 Вт на пике нагрузок. Внутри магнит 20 унций, чувствительность системы 91 дБ.
Комментарий:
Пока проверить нет возможности. С открытием навигации послушаю и дополню отзыв. Доставка быстрая, хорошо упаковано. С виду хорошие колонки. Рекомендую!
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика ACV MR692W (морская)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пришло в срок. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пока проверить нет возможности. С открытием навигации послушаю и дополню отзыв. Доставка быстрая, хорошо упаковано. С виду хорошие колонки. Рекомендую!