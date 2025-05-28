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Автоакустика Ural AS-C1347 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Ural AS-C1347 Red

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Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 1
Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 2
Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 3
Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 4
Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 910 руб.  3 275 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219468
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Автоакустика Ural AS-C1347 Red

Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот

Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C1347 Red

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие динамики с крышками.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мартынов Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем дигма которые стояли.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Покупатель К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук за эти деньги на шевроле ниву в передние двери встали без доработки
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
жаль что по размеру не подошли, но проводки подключал всё работает как часы, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Урал есть Урал.Поставил в Шниву в двери.Динамики супер!!!Чистый звук,бархатный бас.Для такой цены это более чем обалденные динамики.В паре с сенсорной магнитолой Молот Урал вообще пушка.Буду брать и на зад тоже.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
в полне себе хорошие добротные колонки,функцию свою выполняют,звук хороший.можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Денис Ч.

Достоинства:


Комментарий:
играет очень хорошо, не хрипят при полной громкости, поставил на передние двери, Дастер 13г, доволен, в задние двери эстрадные поставил, молоты
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка отличная. подключил для 13 играет норм.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
музыку воспроизводят хорошо.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Подключение элементарное. Для буджетнык коксявыз звук вполне отличный!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В сочетании со слабенькой магнитолой звук довольно чистый и приятный.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Акустика хорошая. Для своей цены, так просто, великолепно. Установил на штатное место в ШевиНиве. Работает громко и чисто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
огонь, поставил пока только передние, ещё задние буду ставить такие же по сравнению со штатными грантовскими колонками громче чутка НО штатные: на громкости свыше 27-30 начинаются хрипы Урал классик: 36 громкость, никаких искажений, звук чистый, от 37 до 40 уже есть небольшие похрипывания но в дальнейшем на них буду усилитель ставить небольшой поэтому не страшно. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ШТАТНУЮ МУЗЫКУ НА ЛАДЕ/УАЗЕ ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, С ЗАВОДА СТОЯТ КОЛОНКИ НА КОТОРЫЕ ДАЖЕ УСИЛИТЕЛЬ НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ ИБО ШТАТНЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТ УСИЛИТЕЛЯ СГОРЯТ
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
очень приятный товар цена качество. широкополосные колонки выдают хороший звук без хрипов треска
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
всë отлично, играют лутше чем штатные, даже без усилка.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики качественные, звучание отличное в сравнении со штатными в Ладе!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , чистое воспроизведение.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Стас Н.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хороше, ещё не ставил. поставлю, напишу ,отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
не особенно впечатлили, может заводской мафон не раскрыл их звучания.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие динамики с крышками.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мартынов Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем дигма которые стояли.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Покупатель К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук за эти деньги на шевроле ниву в передние двери встали без доработки
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
жаль что по размеру не подошли, но проводки подключал всё работает как часы, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Урал есть Урал.Поставил в Шниву в двери.Динамики супер!!!Чистый звук,бархатный бас.Для такой цены это более чем обалденные динамики.В паре с сенсорной магнитолой Молот Урал вообще пушка.Буду брать и на зад тоже.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
в полне себе хорошие добротные колонки,функцию свою выполняют,звук хороший.можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Денис Ч.

Достоинства:


Комментарий:
играет очень хорошо, не хрипят при полной громкости, поставил на передние двери, Дастер 13г, доволен, в задние двери эстрадные поставил, молоты
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка отличная. подключил для 13 играет норм.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
музыку воспроизводят хорошо.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Подключение элементарное. Для буджетнык коксявыз звук вполне отличный!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В сочетании со слабенькой магнитолой звук довольно чистый и приятный.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Акустика хорошая. Для своей цены, так просто, великолепно. Установил на штатное место в ШевиНиве. Работает громко и чисто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
огонь, поставил пока только передние, ещё задние буду ставить такие же по сравнению со штатными грантовскими колонками громче чутка НО штатные: на громкости свыше 27-30 начинаются хрипы Урал классик: 36 громкость, никаких искажений, звук чистый, от 37 до 40 уже есть небольшие похрипывания но в дальнейшем на них буду усилитель ставить небольшой поэтому не страшно. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ШТАТНУЮ МУЗЫКУ НА ЛАДЕ/УАЗЕ ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, С ЗАВОДА СТОЯТ КОЛОНКИ НА КОТОРЫЕ ДАЖЕ УСИЛИТЕЛЬ НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ ИБО ШТАТНЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТ УСИЛИТЕЛЯ СГОРЯТ
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
очень приятный товар цена качество. широкополосные колонки выдают хороший звук без хрипов треска
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
всë отлично, играют лутше чем штатные, даже без усилка.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики качественные, звучание отличное в сравнении со штатными в Ладе!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , чистое воспроизведение.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Стас Н.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хороше, ещё не ставил. поставлю, напишу ,отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
не особенно впечатлили, может заводской мафон не раскрыл их звучания.


Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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