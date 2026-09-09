Top.Mail.Ru
Автоакустика JVC CS-J420 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика JVC CS-J420 X

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 1
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 2
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 3
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 4
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 5
Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 1
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 2
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 3
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 4
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 5
  • Автоакустика JVC CS-J420 X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219496
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки (2 шт.), винты, документация, кабель для подключения, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
21
Чувствительность, дБ
90
Посадочная глубина, мм
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
567

Описание товара Автоакустика JVC CS-J420 X

Коаксиальная акустическая система JVC CS-J420XU, мощность которой приравнивается к 210 Вт, обеспечит качественное воспроизведение музыки благодаря широкому диапазону частот. В комплект входят 2 динамика круглой формы с диффузорами из слюды. Диаметр динамиков составляет 10 см, благодаря чему они гармонично и легко встраиваются в автомобильный салон, дополняя его интерьер. JVC CS-J420XU имеет чувствительность 90 дБ. Система работает в частоте от 45 Гц до 22000 Гц, что делает ее универсальной, многогранной и позволяет воспроизводить музыку различных стилей. Несмотря на изящный внешний вид, акустическая система JVC CS-J420XU является очень надежной в эксплуатации.

Отзывы о товаре Автоакустика JVC CS-J420 X




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки (2 шт.), винты, документация, кабель для подключения, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
21
Чувствительность, дБ
90
Посадочная глубина, мм
43
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коаксиальная акустическая система JVC CS-J420XU, мощность которой приравнивается к 210 Вт, обеспечит качественное воспроизведение музыки благодаря широкому диапазону частот. В комплект входят 2 динамика круглой формы с диффузорами из слюды. Диаметр динамиков составляет 10 см, благодаря чему они гармонично и легко встраиваются в автомобильный салон, дополняя его интерьер. JVC CS-J420XU имеет чувствительность 90 дБ. Система работает в частоте от 45 Гц до 22000 Гц, что делает ее универсальной, многогранной и позволяет воспроизводить музыку различных стилей. Несмотря на изящный внешний вид, акустическая система JVC CS-J420XU является очень надежной в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JVC CS-J420 X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...