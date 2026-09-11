Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569397
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ100 представляет собой эстрадный широкополосник мощностью 40 Вт. Комплект содержит два динамика диаметром 10 см со стальной корзиной и ферритовыми магнитами, что позволяет акустике гасить посторонние шумы. В качестве материала для диффузоров используется прессованная целлюлоза. Урал Молния АС-МЛ100 улавливает звуки на частоте 107-12000 Гц. Благодаря небольшому импедансу 4? динамики способны работать в меньшем объеме, катушка в них связана с обкладками магнита сильным магнитным полем. Это позволяет уменьшить резонансные явления. Чувствительность на уровне 90 дБ позволяет динамику хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики, в результате чего вы получаете качественное звучание.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ100 представляет собой эстрадный широкополосник мощностью 40 Вт. Комплект содержит два динамика диаметром 10 см со стальной корзиной и ферритовыми магнитами, что позволяет акустике гасить посторонние шумы. В качестве материала для диффузоров используется прессованная целлюлоза. Урал Молния АС-МЛ100 улавливает звуки на частоте 107-12000 Гц. Благодаря небольшому импедансу 4? динамики способны работать в меньшем объеме, катушка в них связана с обкладками магнита сильным магнитным полем. Это позволяет уменьшить резонансные явления. Чувствительность на уровне 90 дБ позволяет динамику хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики, в результате чего вы получаете качественное звучание.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные