Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер

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Характеристики
Форма динамиков
овальная
Количество полос
1
Импеданс, Ом
8
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710560
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Автоакустика Pioneer — это высококачественное звуковое оборудование, предназначенное для аудиофилов и всех, кто ценит чистоту и насыщенность звука в автомобиле. Представленная модель сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, что является визитной карточкой бренда Pioneer.
Особенности данной автоакустики включают в себя:
- **Импеданс: 8 Ом** — оптимальный уровень сопротивления, обеспечивающий стабильную работу акустической системы и совместимость с различными усилителями.
- **Номинальная мощность: 50 Вт** — достаточная мощность для воспроизведения музыки в высоком качестве без искажений и перегрузок.
- **Пиковая мощность: 200 Вт** — способность выдерживать резкие звуковые пики, что гарантирует отличное звучание даже на максимальной громкости.
- **Бренд Pioneer** — гарантия надежности и долговечности, подтвержденная многолетним опытом и признанием во всем мире.
Эта модель автоакустики идеально подходит для установки в любом автомобиле, обеспечивая насыщенные и детализированные звуковые сцены, которые подарят вам новые впечатления от каждого путешествия. Pioneer предлагает вам насладиться любимой музыкой так, как она того заслуживает.
Автоакустика Pioneer — это высококачественное звуковое оборудование, предназначенное для аудиофилов и всех, кто ценит чистоту и насыщенность звука в автомобиле. Представленная модель сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, что является визитной карточкой бренда Pioneer.
Особенности данной автоакустики включают в себя:
- **Импеданс: 8 Ом** — оптимальный уровень сопротивления, обеспечивающий стабильную работу акустической системы и совместимость с различными усилителями.
- **Номинальная мощность: 50 Вт** — достаточная мощность для воспроизведения музыки в высоком качестве без искажений и перегрузок.
- **Пиковая мощность: 200 Вт** — способность выдерживать резкие звуковые пики, что гарантирует отличное звучание даже на максимальной громкости.
- **Бренд Pioneer** — гарантия надежности и долговечности, подтвержденная многолетним опытом и признанием во всем мире.
Эта модель автоакустики идеально подходит для установки в любом автомобиле, обеспечивая насыщенные и детализированные звуковые сцены, которые подарят вам новые впечатления от каждого путешествия. Pioneer предлагает вам насладиться любимой музыкой так, как она того заслуживает.
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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