Автоакустика Digma DCA-T402 180Вт 86дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
10 см
Размеры в упаковке, см
38х29х13
Вес, кг.
1.14
Описание товара Автоакустика Digma DCA-T402 180Вт 86дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Представленные колонки автомобильные DOGMA DCA-T402 принадлежат к числу мощных акустических систем, устанавливаемых в салонах легковых машин. Их характеристики позволят автовладельцу погрузиться в мир объемного, реалистичного звука. Номинальная и предельная мощность колонок 90 - 180 Вт, что обеспечит водителю высокую громкость, а частотный диапазон 80 Гц - 20 кГц положительно влияет на качество воспроизведения.
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Представленные колонки автомобильные DOGMA DCA-T402 принадлежат к числу мощных акустических систем, устанавливаемых в салонах легковых машин. Их характеристики позволят автовладельцу погрузиться в мир объемного, реалистичного звука. Номинальная и предельная мощность колонок 90 - 180 Вт, что обеспечит водителю высокую громкость, а частотный диапазон 80 Гц - 20 кГц положительно влияет на качество воспроизведения.
Автоакустика Digma DCA-T402 180Вт 86дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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