Автоакустика Digma DCA-S693 300Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218550
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х29х13
Вес, кг.
2.68
Описание товара Автоакустика Digma DCA-S693 300Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Коаксиальная 3-полосная акустическая система, изготовлена из надежных и долговечных материалов, а также обладает качественным сбалансированным звучанием. Данная модель прекрасно подходит для замены штатных колонок в вашем автомобиле.
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Коаксиальная 3-полосная акустическая система, изготовлена из надежных и долговечных материалов, а также обладает качественным сбалансированным звучанием. Данная модель прекрасно подходит для замены штатных колонок в вашем автомобиле.
Автоакустика Digma DCA-S693 300Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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