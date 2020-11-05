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Автоакустика Infinity Alpha 6520 Коаксиальнаяная акустика

Артикул: 223985
Автоакустика Infinity Alpha 6520 Коаксиальнаяная акустика
2 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223985
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендInfinity
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораполипропилен
Номинальная мощность40 Вт
Пиковая мощность280 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см5.6
Обеспечьте себя отличным звуком в салоне своего автомобиля с коаксиальной АС Infinity Alpha 6520. Качественный, сбалансированный и чистый звук - заслуга двух двухполосных динамиков. Диапазон частот варьируется от 55 до 20000 Гц. С Infinity Alpha 6520 вы с комфортом можете слушать музыку даже громко без потери качества благодаря чувствительности в 91 дБ. Устройство просто и понятно в монтаже, с его установкой не возникнет никаких сложностей.


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Автоакустика Infinity Alpha 6520 Коаксиальнаяная акустика - стоимость товара 2170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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