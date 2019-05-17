Автоакустика Ural AS-C1647 Red, 2 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 100 руб. 3 915 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
бутилкаучук
Материал дифузора
полимер
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
36х21х11
Вес, кг.
1.95
Описание товара Автоакустика Ural AS-C1647 Red, 2 колонки
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
бутилкаучук
Материал дифузора
полимер
Диаметр излучателя
16 см
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
Достоинства:
соотношение цена качество на уровне
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
поставил AS-C1647 в Хендай Гетц вместо штатных, голова Pioneer DEH-2200UB играют отлично. Есть бас и верхи, звук эквалайзером настроил под себя, поют хорошо. С "уралами" сталкиваюсь не первый раз колонки достойные при грамотной установке и настройке магнитолы отыгрывают лучше "западных" партнеров. Колонки отличные советую к покупке.
Автоакустика Ural AS-C1647 Red, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C1647 Red, 2 колонки
Достоинства:
соотношение цена качество на уровне
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
поставил AS-C1647 в Хендай Гетц вместо штатных, голова Pioneer DEH-2200UB играют отлично. Есть бас и верхи, звук эквалайзером настроил под себя, поют хорошо. С "уралами" сталкиваюсь не первый раз колонки достойные при грамотной установке и настройке магнитолы отыгрывают лучше "западных" партнеров. Колонки отличные советую к покупке.