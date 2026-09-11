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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 720 руб.  4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569400
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
100
Диаметр излучателя
20 см
Размеры в упаковке, см
44х23х8
Вес, кг.
2.38

Описание товара Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ200 содержит два динамика диаметром 20 см. Они устанавливаются на место шт.атной акустики в салоне автомобиля, обеспечивая чистое и качественное звучание. Динамики суммарной мощностью 100 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-10000 Гц, что позволяет ощутить глубину басов. Урал Молния АС-МЛ200 ? акустика с импедансом 4?: именно такую электрическую нагрузку динамики оказывают на усилитель. Чувствительность на уровне 94 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, в результате чего динамики обретают насыщенное и громкое звучание. Диффузоры динамиков выполнены из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты предотвращают помехи, позволяя акустике звучать чисто.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
100
Диаметр излучателя
20 см
Описание
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ200 содержит два динамика диаметром 20 см. Они устанавливаются на место шт.атной акустики в салоне автомобиля, обеспечивая чистое и качественное звучание. Динамики суммарной мощностью 100 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-10000 Гц, что позволяет ощутить глубину басов. Урал Молния АС-МЛ200 ? акустика с импедансом 4?: именно такую электрическую нагрузку динамики оказывают на усилитель. Чувствительность на уровне 94 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, в результате чего динамики обретают насыщенное и громкое звучание. Диффузоры динамиков выполнены из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты предотвращают помехи, позволяя акустике звучать чисто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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