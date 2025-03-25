Автоакустика Ural AS-C6947 Red
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 800 руб. 5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219467
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3.04
Описание товара Автоакустика Ural AS-C6947 Red
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
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Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное,четкие.огонь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая акустика. Все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Просто отличный звук за эти деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Упакованы хорошо,товар коробка доехали целыми,на работоспособность не пока проверял
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые, завтра поставлю проверю
Достоинства:
Комментарий:
Пришли очень хорошо упакованы. Качество динамиков тоже на высоте. Подключал, работают. Качество звучания пока оценить не могу (это можно будет сделать после установки и раскачки). Я думаю, что они меня не разочаруют.
Достоинства:
Комментарий:
музыка бомба все работает и качает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Играют они круто, брал их для подключения через усилитель, да и внешний вид весьма привлекательный На машину внимания не обращайте - тогда салон был в перешивке)))
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная акустика, ставил в самодельный деревянный короб на квадр, звук норм, верхи и низы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Пришли раньше на день. Играют хорошо. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, хорошо упакован рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация (провода, крепления, защитные сетки, динамики). Звучат без усилителя не плохо, сильно не нагружаю, пусть разрабатываются.
Достоинства:
Комментарий:
динамики хорошие мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
1.5 месяца играют уже звук норм
Достоинства:
Комментарий:
при получении увидел вмятину на коробке, тут же вскрыл так как боялся что колонки будут проведены, но благодаря грамотно уложенному пенопласту всё отлично. поставил, играют. пока слушаю на низкой громкости чтобы разыгрались. качество звучания соответствует классу колонок - если не ждать от них эстрадного звука, то они вас порадуют. рекомендую к покупке если нужно заменить штатные колонки, чтобы просто стало приятнее слушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки!!! сразу муж установил, звучат отлично!!! не фонят, чистый звук. Спасибо огромное!!!
Достоинства:
Комментарий:
Цена, качество товара соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
с усилителем думаю самое то
Автоакустика Ural AS-C6947 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C6947 Red
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное,четкие.огонь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая акустика. Все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Просто отличный звук за эти деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Упакованы хорошо,товар коробка доехали целыми,на работоспособность не пока проверял
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые, завтра поставлю проверю
Достоинства:
Комментарий:
Пришли очень хорошо упакованы. Качество динамиков тоже на высоте. Подключал, работают. Качество звучания пока оценить не могу (это можно будет сделать после установки и раскачки). Я думаю, что они меня не разочаруют.
Достоинства:
Комментарий:
музыка бомба все работает и качает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Играют они круто, брал их для подключения через усилитель, да и внешний вид весьма привлекательный На машину внимания не обращайте - тогда салон был в перешивке)))
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная акустика, ставил в самодельный деревянный короб на квадр, звук норм, верхи и низы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Пришли раньше на день. Играют хорошо. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, хорошо упакован рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация (провода, крепления, защитные сетки, динамики). Звучат без усилителя не плохо, сильно не нагружаю, пусть разрабатываются.
Достоинства:
Комментарий:
динамики хорошие мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
1.5 месяца играют уже звук норм
Достоинства:
Комментарий:
при получении увидел вмятину на коробке, тут же вскрыл так как боялся что колонки будут проведены, но благодаря грамотно уложенному пенопласту всё отлично. поставил, играют. пока слушаю на низкой громкости чтобы разыгрались. качество звучания соответствует классу колонок - если не ждать от них эстрадного звука, то они вас порадуют. рекомендую к покупке если нужно заменить штатные колонки, чтобы просто стало приятнее слушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки!!! сразу муж установил, звучат отлично!!! не фонят, чистый звук. Спасибо огромное!!!
Достоинства:
Комментарий:
Цена, качество товара соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
с усилителем думаю самое то