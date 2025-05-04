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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 590 руб.
5 340
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286789
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Описание товара Акустическая система JBL STAGE2 624
Акустические системы серии Stage2 создают фирменный концертный звук JBL в салоне вашего автомобиля, минивэна или внедорожника по удивительно доступной цене. Низкочастотный динамик из полипропилена обладает впечатляющими характеристиками благодаря отличному расширенному нижнему диапазону и глубоким средним частотам. Низкочастотный динамик дополняет ПЭИ-сбалансированный купольный высокочастотный динамик, который наполняет фирменный звук яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамика серии Stage 2 — рамочный дизайн JBL, благодаря характеристикам которого он легко войдет в любые заводские проемы без необходимости внесения модификаций в транспортное средство, локацию или саму акустическую систему.
Акустические системы серии Stage2 создают фирменный концертный звук JBL в салоне вашего автомобиля, минивэна или внедорожника по удивительно доступной цене. Низкочастотный динамик из полипропилена обладает впечатляющими характеристиками благодаря отличному расширенному нижнему диапазону и глубоким средним частотам. Низкочастотный динамик дополняет ПЭИ-сбалансированный купольный высокочастотный динамик, который наполняет фирменный звук яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамика серии Stage 2 — рамочный дизайн JBL, благодаря характеристикам которого он легко войдет в любые заводские проемы без необходимости внесения модификаций в транспортное средство, локацию или саму акустическую систему.
Комментарий:
Великолепные динамики, очень мощный и чистый звук. Ставил в Santa Fe classic.
Источник: Яндекс Маркет
Николай М.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм. вот только заказывал 2 одинаковые а прислали разные. одну пару 624, а вторую 634.
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система JBL STAGE2 624
Достоинства:
Комментарий:
пришли вовремя, звук чистый
Достоинства:
Комментарий:
Великолепные динамики, очень мощный и чистый звук. Ставил в Santa Fe classic.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм. вот только заказывал 2 одинаковые а прислали разные. одну пару 624, а вторую 634.