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Автоакустика Ural AS-C1327K Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Ural AS-C1327K Red

29 Отзывы
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Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 1
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 2
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 3
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 4
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 5
Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 5
  • Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 140 руб.  5 108 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 224010
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х35х11
Вес, кг.
2.28

Описание товара Автоакустика Ural AS-C1327K Red

Диффузор мидбаса инжекционного литья с гальваническим покрытием “Electroplating”. Шелковый твитер. Пассивный кроссовер второго порядка. Обновлённая версия с улучшенными басами.

Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C1327K Red

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Агонь все в комплекте для установки звучать лучше стоимости рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, ВЧ воспроизводят хорошо, комплект полный, даже винты с закладными есть. Понравилось 2 вида корпусов для пищалок. Качество изготовления хорошее. Странно что упаковка не запечатана, сначала подумал, что вскрывалась и не полный комплект.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные динамик в замен штатных. играют чётко настраиваются великолепно. много инструментов стало слышно я даже и не думал что любимая музыка имеет столько инструментов.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороший, почему упаковка открытая ??? на внешний вид всё новое. как работает не знаю ещё не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
в целом все хорошо, только коробка была вскрыта
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
нада к ним усилок, тихо поют на таейс
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, качественное исполнение. Для аудиосистемы среднего уровня - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приличная акустика за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне неплохие колонки. Покупал на замену штатный в автомобиль lanos. Остался довольный.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
комплект полный, включая крепеж, звук отличный, встали в штатные места уаз патриот без переделок
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, приличный запас мощности, очень хорошая комплектация: динамики, сетки, провода, кроссоверы, разные варианты крепления пищалок. Один небольшой минус - очень хоипкая конструкция корзин, гнется от руки буквально одним пальцем, а упаковка дохлая и очень сильно повезет, если при доставке коробка не откроется и динамики не вывалятся. Покупал два комплекта, один приехал целый, а второй пришлось гнуть обратно в плоское состояние. Благо, что всё исправно играет, да как!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
на вид ништяк ,ещё не подключал,позже отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Oleg B.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика. Установил, без усилителя, отличное звучание. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все упаковано,пришло вовремя...Установил на авто- играют неплохо...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но еще не поставил поставлю напишу
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Для 13шек звучит норм! Единственно, слишком большие кондиционеры, пришлось думать куда внедрять!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Звучат супер, лучше штатных .
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не ставил но товар по виду супер спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил в передние двери Шевроле нивы. При прямых руках можно инсталлировать как на фото. Не понравилось как расположены разъёмы на динамике, пришлось подгибать и изолировать. Цеплялись за металл. В принципе норм колонки, думаю ещё подраскачаются. Требовать от них очень много не стоит. Кстати не понял почему многим не понравилась громкость твиттера - по мне очень даже, немного даже на эквалайзере убавил. На кроссовере стоит положение "0".
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в качестве мидбасов в задние двери Гранты, без пищалок. Заклеил отверстия в дверях, без фанатизма). Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, продавца и товар рекомендую. Играют на 5 баллов. За свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд отлично. Буду устанавливать, оценю.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонки хорошие но доставку перенесли на неделю
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Aleksey K.

Достоинства:


Комментарий:
Взял в кабину экскаватора без замены штатной магнитолы, ибо нет возможности. Штатные были совсем маленькие и ужасные! Эти, хоть и 13см всего, но звук дают достоный! Доволен, советую!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук. Поставил в задние двери.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мало понимаю в авто аккустике, сравниваю с тем что стояло до. Эффекта "вау" не было). Возможно магнитола не тянет, хоть и алпайн стоит, старенький.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал у другого продавца меня продинамили, здесь продавец на 10 баллов, динамики хорошие, рекомендую
05.02.2020
Андрей

Достоинства:
Хороший ровный бас,простота установки,не хватает саморезов в комплекте,стоят в паре с ural bv165 neo в передних калитках, смотрятся в дверях очень хорошо.

Недостатки:
Меня всё устраивает.

Комментарий:
Осталось взять патриоты нео и будет всё ок.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
Диффузор мидбаса инжекционного литья с гальваническим покрытием “Electroplating”. Шелковый твитер. Пассивный кроссовер второго порядка. Обновлённая версия с улучшенными басами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Агонь все в комплекте для установки звучать лучше стоимости рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, ВЧ воспроизводят хорошо, комплект полный, даже винты с закладными есть. Понравилось 2 вида корпусов для пищалок. Качество изготовления хорошее. Странно что упаковка не запечатана, сначала подумал, что вскрывалась и не полный комплект.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные динамик в замен штатных. играют чётко настраиваются великолепно. много инструментов стало слышно я даже и не думал что любимая музыка имеет столько инструментов.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороший, почему упаковка открытая ??? на внешний вид всё новое. как работает не знаю ещё не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
в целом все хорошо, только коробка была вскрыта
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
нада к ним усилок, тихо поют на таейс
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, качественное исполнение. Для аудиосистемы среднего уровня - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приличная акустика за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне неплохие колонки. Покупал на замену штатный в автомобиль lanos. Остался довольный.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
комплект полный, включая крепеж, звук отличный, встали в штатные места уаз патриот без переделок
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, приличный запас мощности, очень хорошая комплектация: динамики, сетки, провода, кроссоверы, разные варианты крепления пищалок. Один небольшой минус - очень хоипкая конструкция корзин, гнется от руки буквально одним пальцем, а упаковка дохлая и очень сильно повезет, если при доставке коробка не откроется и динамики не вывалятся. Покупал два комплекта, один приехал целый, а второй пришлось гнуть обратно в плоское состояние. Благо, что всё исправно играет, да как!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
на вид ништяк ,ещё не подключал,позже отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Oleg B.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная акустика. Установил, без усилителя, отличное звучание. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все упаковано,пришло вовремя...Установил на авто- играют неплохо...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но еще не поставил поставлю напишу
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Для 13шек звучит норм! Единственно, слишком большие кондиционеры, пришлось думать куда внедрять!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Звучат супер, лучше штатных .
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не ставил но товар по виду супер спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил в передние двери Шевроле нивы. При прямых руках можно инсталлировать как на фото. Не понравилось как расположены разъёмы на динамике, пришлось подгибать и изолировать. Цеплялись за металл. В принципе норм колонки, думаю ещё подраскачаются. Требовать от них очень много не стоит. Кстати не понял почему многим не понравилась громкость твиттера - по мне очень даже, немного даже на эквалайзере убавил. На кроссовере стоит положение "0".
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в качестве мидбасов в задние двери Гранты, без пищалок. Заклеил отверстия в дверях, без фанатизма). Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, продавца и товар рекомендую. Играют на 5 баллов. За свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд отлично. Буду устанавливать, оценю.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонки хорошие но доставку перенесли на неделю
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Aleksey K.

Достоинства:


Комментарий:
Взял в кабину экскаватора без замены штатной магнитолы, ибо нет возможности. Штатные были совсем маленькие и ужасные! Эти, хоть и 13см всего, но звук дают достоный! Доволен, советую!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук. Поставил в задние двери.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мало понимаю в авто аккустике, сравниваю с тем что стояло до. Эффекта "вау" не было). Возможно магнитола не тянет, хоть и алпайн стоит, старенький.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал у другого продавца меня продинамили, здесь продавец на 10 баллов, динамики хорошие, рекомендую
05.02.2020
Андрей

Достоинства:
Хороший ровный бас,простота установки,не хватает саморезов в комплекте,стоят в паре с ural bv165 neo в передних калитках, смотрятся в дверях очень хорошо.

Недостатки:
Меня всё устраивает.

Комментарий:
Осталось взять патриоты нео и будет всё ок.


Автоакустика Ural AS-C1327K Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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