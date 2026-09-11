Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ57 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 13x18см (5x7дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569402
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ57 представлена двумя овальными динамиками размером 13x18 см. Динамики разработаны для автомобиля, работают хорошо с головными устройствами даже без усилителя, устанавливаются на место шт.атной акустики. Широкополосник обладает мощностью 90 Вт. АС Урал Молния АС-МЛ57 обеспечивает хорошую отдачу в диапазоне 115-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать двухканальные усилители для работы с акустикой. Благодаря чувствительности 93 дБ динамики способны эффективно преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики. В результате звучание становится насыщенным. Ферритовый фильтр уменьшает помехи и шумы, повышая чистоту и качество звучания.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ57 представлена двумя овальными динамиками размером 13x18 см. Динамики разработаны для автомобиля, работают хорошо с головными устройствами даже без усилителя, устанавливаются на место шт.атной акустики. Широкополосник обладает мощностью 90 Вт. АС Урал Молния АС-МЛ57 обеспечивает хорошую отдачу в диапазоне 115-15000 Гц. Импеданс 4? позволяет использовать двухканальные усилители для работы с акустикой. Благодаря чувствительности 93 дБ динамики способны эффективно преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики. В результате звучание становится насыщенным. Ферритовый фильтр уменьшает помехи и шумы, повышая чистоту и качество звучания.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ57 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 13x18см (5x7дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ57 (без решетки) 180Вт 93дБ 4Ом 13x18см (5x7дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные