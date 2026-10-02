Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стилусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639045
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
50
Описание товара Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).
Аксесуар выполнен из качестенных современных материалов. Отличается эргономичностью и надежностью.
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Аксесуар выполнен из качестенных современных материалов. Отличается эргономичностью и надежностью.
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Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C). - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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