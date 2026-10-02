Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный)
В этот комплект входят пять наконечников для стилуса и специальное кольцо для снятия наконечников. Все эти наконечники окрашены в чёрный цвет. В качестве упаковки для них используется фирменная чёрная коробка ONYX BOOX с логотипом бренда. К числу совместимых с этими наконечниками стилусов относятся ONYX BOOX Pen Plus и ONYX BOOX Pen 2 Pro, а также те стилусы, что входят в комплект поставки читалок ONYX BOOX MAX 3, MAX Lumi, MAX Lumi 2, Note 2, Note 3, Note Air 2, Note Air 2 Plus, Nova 3, Nova 3 Color, Nova Air 2, Nova Air C, Tab X, Tab Ultra, Tab Ultra C. На всякий случай особо отметим, что к стилусам читалок ONYX BOOX Nova Air и Note Air данные наконечники не подходят.
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